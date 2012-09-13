Чому чоловіки бояться красивих жінок?

Для більшості чоловіків навіть перебування в одній кімнаті з красивою жінкою – справжній стрес.

Іспанські вчені зробили сенсаційне відкриття – спілкування з красунею викликає у чоловіка справжній стрес, а це загрожує різними хворобами аж до зниження потенції.

Суть дослідження, в якому взяли участь більше 80 студентів чоловічої статі, полягала в тому, що випробувані повинні були вирішувати числову головоломку. При цьому з ними в приміщенні були чоловік і красива жінка. Учасникам експерименту заміряли в крові рівень кортизолу – гормону стресу.

Як показало дослідження, коли в приміщенні була прекрасна дама, молоді чоловіки не могли зосередитися, а кількість кортизолу в їх крові зашкалювала. Якщо жінка залишала кімнату, рівень гормону відновлювався до нормального.

З результатів дослідження видно, що досить 5 хвилин перебування в одній кімнаті з красунею-незнайомкою, щоб у чоловіка підвищився рівень гормону стресу до пікових значень. Вчені порівнюють цей стан з відчуттями людини під час стрибка з парашутом.

Вважається, що такий сплеск кортизолу викликається прагненням представника сильної статі познайомитися з красивою жінкою. Надлишок гормону викликає порушення обмінних процесів. Якщо подібне відбувається регулярно, організм перестає нормально функціонувати, і, як наслідок, виникають різні захворювання, такі як діабет, гіпертонія, імпотенція і т.д.

Дослідження англійських учених показує, що будь-який стресовий стан у сильної половини людства змінює їх сприйняття жінок: замість струнких дам вони віддають перевагу гладким.

Провівши експеримент з групою чоловіків, вчені довели даний факт. Чим більший стрес відчував представник чоловічої статі, тим більш повну жінку він обирав собі в супутниці. Отже, для того, щоб завжди подобатися своєму коханому, тепер потрібно не лише стежити за своєю фігурою, але і за його нервами – інакше він утече до більш гладкої дівчини?

korzonews.info