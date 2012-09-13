Чим корисне масло "Ши"
Бальзами для губ...
Інша назва цього цінного компонента - каріте.
Насичені креми, бальзами для губ, тверде ароматне масло - горіх з африканського континенту здатний захистити майже від будь-яких зимових негараздів.
Приємну на дотик білу масу, схожу на жирний крем для торту, отримують з плодів дерева ши. Це дикоросле дерево зустрічається в центральній і західній Африці - в Нігерії, Буркина Фасо, Гані, Малі...
Під палючим сонцем, на сухому вітру африканської савани воно дає зелені, схожі на плоди авокадо з ароматною м`якоттю. Їх дбайливо збирають місцеві жінки - дерево це тут завжди вважалося священним.
У серцевині плоду під м`якою шкаралупою ховається цінний горіх: рівно наполовину він складається з жирової рослинної субстанції. Саме її потім перетворюють у масло, що ми знаходимо в складі кремів та інших численних засобів догляду.
"Ши" - англійська назва олії, а словом "каріте" ту ж олію охрестили французи, запозичивши його у сенегальського племені уолов.
Про існування ши-каріте європейці дізналися в XVIII столітті, але в косметології почали активно використовувати тільки 20 років тому.
І з кожним роком таких продуктів стає все більше. Насичені креми для тіла, рук і ніг; поживні креми для обличчя (особливо для сухої і чутливої шкіри); шампуні і маски для волосся; засоби для нігтів і кутикули; блиск і помада для губ...
А ще є масло в чистому вигляді - зовсім без добавок або з ароматами лаванди, ванілі, мигдалю.
Маленька жерстяна банка з твердим маслом каріте замінює цілу косметичку - ним можна мастити і руки, і обличчя, і губи, і навіть коліна. Взимку - перед виходом на мороз, особливо коли ви збираєтеся на каток або вирушаєте кататися на лижах, влітку - якщо шкіра постраждала від сонця.
Масло каріте дійсно універсальне.
В Африці жінки натираються ним наприкінці важкого дня, після купання. Воно розслаблює м`язи і пом`якшує шкіру. Ним лікують опіки, порізи, подряпини, укуси комах. Змазують пуповину новонародженим дітям і роблять масаж.
Масло каріте містить незамінні жирні кислоти у дуже високій концентрації. Саме вони зберігають в шкірі вологу, живлять, захищають та заспокоюють її. Воно ідеально для догляду за сухою і чутливою шкірою і дуже актуальне взимку - особливо для губ і рук, які першими страждають від холоду.
Чоловікам ми радимо використовувати каріте після гоління, щоб зняти роздратування і почервоніння. А жінкам - для профілактики розтяжок, а також для масажу обличчя: це масло має ще й здатністю підтягувати шкіру.
На перший погляд масло каріте (як і креми на його основі) здається дуже жирним. Але варто розтерти його в долонях - і воно швидко вбирається.
Якщо для щоденного догляду крем з каріте здається дуже щільним, його оптимально використовувати на ніч.
Наприклад, так: змастіть кремом руки і ноги, помасажуйте і надягніть шкарпетки (бавовняні рукавички) - вранці шкіра буде м`якою і ніжною.
Якщо ваше волосся в`ється, плутається і пушиться, нанесіть масло каріте на сухе волосся (злегка відступивши від коренів), залиште як маску на 30 хвилин і змийте водою: воно стане більш гладкими і слухняним.