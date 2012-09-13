Один українець загинув після ДТП у Польщі

За повідомленням Посольства України в Республіці Польща, 13 вересня ц.р. на території Лодзського воєводства сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, за попередньою інформацію, загинув 1 громадянин України та ще 8 наших співвітчизників зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Поранених госпіталізовано до місцевого медичного закладу, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

З метою з’ясування обставин ДТП та забезпечення належного консульського супроводу події до місця аварії виїхав консул Посольства України.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України та Департаменті консульської служби.