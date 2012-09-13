ЮНІСЕФ відзначає значне зниження смертності серед дітей молодше п`яти років за останні 20 років.

За даними ЮНІСЕФ, в 2011 році щодня в світі вмирало близько 19 тисяч дітей молодше п’яти років. Внаслідок минулого року померло 6,9 мільйонів дітей в цій віковій категорії, тоді як в 1990 році таких смертей було 12 мільйонів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Однією з причин зниження дитячої смертності, на думку експертів ЮНІСЕФ, стало те, що бідні країни поступово багатшають.

Серед інших причин зниження дитячої смертності організація називає пропаганду годування груддю в бідних країнах і імунізація від поширених інфекційних хвороб.

Різке зниження смертності серед дітей молодше п’яти років спостерігається насамперед у країнах, що здобули значну підтримку зовні, зазначає ЮНІСЕФ.

Кампанії в боротьбі з такими інфекційними хворобами, як кір, знизили дитячу смертність від них по всьому світу з 500 тисяч у 2000 році до 100 тисяч у 2011 році.

Минулого року половина всіх дитячих смертей, за інформацією ЮНІСЕФ, припала всього на п`ять країн – Індію, Нігерію, Демократичну Республіку Конго, Пакистан і Китай.

Незважаючи на загальну тенденцію зниження дитячої смертності в світі, ЮНІСЕФ зазначає, що в таких країнах, як Чад, Сомалі, ДРК, Камерун і Буркіна-Фасо смертність, навпаки, зросла в 2011 році порівняно з 1990 роком - приблизно на 10 тисяч дітей за рік.

Однєю з основних причин дитячої смертності в світі ЮНІСЕФ називає військові конфлікти. Серед інших причин, вартих життя тисячам дітей молодше п`яти років, - пневмонія (18% від усіх смертей у світі), ускладнення при передчасних пологах (14%), діарея (11%), ускладнення, пов`язані з пологами (9%) і малярія (7%).

Близько 40% усіх смертей серед дітей молодше п`яти років відбувається в перші 28 днів їхнього життя. Тільки у 2011 році близько трьох мільйонів дітей у світі померли, не доживши до одного місяця.

bbc.co.uk