Консульство США в Берліні евакуйовано через загрозу теракту

Консульство США в Берліні сьогодні було евакуйовано через загрозу теракту, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал N-24.

За інформацією телеканалу, близько 11-ї години невідомий залишив біля входу до візового відділу консульства підозрілий пакет. Відразу після цього співробітників консульства евакуювали. Наразі на місці працюють фахівці. Інші подробиці поки не повідомляються.

Раніше в Інтернеті були поширені фрагменти фільму англійською мовою "Невинуватість мусульман", який викликав хвилю протестів у ряді ісламських країн і спровокував напади на американські посольства.

Ісламісти атакували Посольство США в Каїрі, американські диппредставництва в Лівії та Тунісі.

В результаті обстрілу консульства в лівійському місті Бенгазі був убитий посол США Крістофер Стівенс і троє інших дипломатів.

Наразі протести перекинулися на інші країни регіону, демонстрації проходять, зокрема, в Ємені та Ірані.