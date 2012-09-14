Овоч, який продовжує життя

Дослідники виявили незвичайні властивості моркви.

Фахівці Центру з контролю і попередження захворювань з Атланти виявили, що морква може продовжувати людині життя. Речовини каротиноїди, які входять до складу моркви, є могутніми антиоксидантами, здатними відновлювати клітинні і молекулярні пошкодження. З віком захисні ресурси проти них слабшають і ознаки старіння стають все більш очевидним. Спостереження ж показали, що морква допомагає відстрочити неприємний віковий процес.

Варто відзначити, що морква також має і ряд інших корисних властивостей. Вітамін А, який міститься в ній у великих кількостях, рятує від підвищеної стомлюваності, підвищує стійкість до застуд і інфекцій, покращує зір, захищає від в`янення шкіру, а при регулярному вживанні надає шкірі привабливий золотистий відтінок.

korzonews.info