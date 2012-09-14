У Греції перекинувся автобус з російськими туристами: 4 загиблих
10:16, 14 вересня 2012Зарубіжні новини
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Десятки поранених
Четверо російських туристів загинули в ДТП у Греції під Салоніками.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на грецький новинний портал Naftemporiki.
Автобус перевозив 51 туриста і перекинувся на 22-му кілометрі траси Салоніки-Халкідікі. Загинули четверо туристів, ще 23 отримали поранення. Серед постраждалих є важкопоранені. За попередніми даними, водій втратив керування на слизькій дорозі і автобус перекинувся. Всі поранені госпіталізовані в лікарні в Салоніках. Російські туристи знаходилися в Греції на відпочинку і прямували в аеропорт "Македонія", звідки збиралися вилетіти додому.
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