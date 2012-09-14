Які продукти викликають появу прищів

Здавалося б, ти витрачаєш багато часу, сил і грошей на догляд за шкірою. Але прищі, чомусь, нікуди не зникають. Зверни увагу на те, що ти їси – не виключено, що твоя неприємна проблема – наслідок неправильного раціону.

Для шкіри страшні дві речі: брак певних елементів і їх же надлишок. Навіть звичайне переїдання – без включення екзотичних продуктів або алергенів – призводить до висипань. Висновок напрошується сам собою: менше їсти потрібно не тільки через прагнення до гарної фігури, але і для здоров`я шкіри.

Але справа, звичайно, не тільки в кількості, але і якості їжі, що надходить в організм. Якщо ти ніяк не можеш впоратися з прищами, постарайся відмовитися від наступних продуктів – і можливо, твоя проблема нарешті буде вирішена.

Кава і чорний чай

Речовини, що містяться в цих найпопулярніших тонізуючих напоях, провокують перевироботку гормону кортизолу, підвищені дози якого дарують нам нервозність і шкірні висипання. До речі, солодкий чай і кава шкідливіше несолодкого, а ранкова чашка натщесерце – шкідливіше порції кави або чаю після ситного обіду.

Молоко, сири і морозиво

Жирні молочні продукти підсилюють активність сальних залоз. А ось їх більш дієтичні брати – сир, кефір або йогурти – діють з точністю до навпаки: регулярне вживання кисломолочних продуктів з низькою жирністю допомагає поліпшити обмін речовин, а значить схуднути і почистити обличчя.

Солодощі

Цукор і здорова шкіра взагалі несумісні. А ось мед і сухофрукти – зовсім інша розмова.

Консерви, снеки, солодка газована вода, соки

Речовини, які людству видають під видами соку, консервованих овочів і чіпсів з цієї картоплі, це, власне не продукти харчування, а справжня хімічна зброя. Всі проблеми організму, рано чи пізно відображаються на стані шкіри. Уявляєш, як їй, коли ти з`їдаєш четвертий пакетик чогось зі смаком сметани і зелені, запиваючи це шипучкою?

Жирна і смажена їжа

Проблеми з ЖКТ плюс надлишок жиру, що виділяється з організму через шкіру.

Горіхи

Один з найшкідливіших продуктів нашого списку, горіхи, тим не менш, провокують появи прищів. Але відмовлятися від них повністю не обов`язково – просто сильно скороти обсяги звичних порцій.

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