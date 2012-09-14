Автобус врізався у бензовоз, загинули 50 осіб

11:54, 14 вересня 2012
Зарубіжні новини
0

Трагедія в Афганістані

П`ятдесят осіб загинули і шість отримали поранення в результаті ДТП у південній афганській провінції Газні, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інтернет-газету Khaama Press.

За словами прес-секретаря губернатора Заравара Західа, у районі Аб-Банд рейсовий автобус врізався у бензовоз, виникла пожежа. Пасажири автобуса згоріли живцем, сказав він.

За даними телеканалу "Толо", шістьох людей вдалося визволити з охопленого полум`ям автобуса. Їх госпіталізовано.

За попередньою версією дорожньої поліції, причиною ДТП стало перевищення швидкості водієм автобуса.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter