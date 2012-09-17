Польща запровадила заборону на міцний алкоголь з Чехії
11:16, 17 вересня 2012Зарубіжні новини
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Поки на місяць
Польща запровадила заборону на міцний алкоголь, вироблений в Чехії.
Про це з посиланням на Рейтер передає «Эхо Москвы».
Заборона триватиме в Польщі щонайменше один місяць.
Як повідомляв УНІАН, в самій Чехії продаж аналогічних алкогольних напоїв зараз заборонений через масові отруєння сурогатом. На сьогодні його жертвами стали 20 осіб.
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