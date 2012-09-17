Польща запровадила заборону на міцний алкоголь з Чехії

Польща запровадила заборону на міцний алкоголь, вироблений в Чехії.

Про це з посиланням на Рейтер передає «Эхо Москвы».

Заборона триватиме в Польщі щонайменше один місяць.

Як повідомляв УНІАН, в самій Чехії продаж аналогічних алкогольних напоїв зараз заборонений через масові отруєння сурогатом. На сьогодні його жертвами стали 20 осіб.