Польща запровадила заборону на міцний алкоголь з Чехії

11:16, 17 вересня 2012
Зарубіжні новини
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Поки на місяць

Польща запровадила заборону на міцний алкоголь, вироблений в Чехії.

Про це з посиланням на Рейтер передає «Эхо Москвы».

Заборона триватиме в Польщі щонайменше один місяць.

Як повідомляв УНІАН, в самій Чехії продаж аналогічних алкогольних напоїв зараз заборонений через масові отруєння сурогатом. На сьогодні його жертвами стали 20 осіб.

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