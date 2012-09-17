В Індії внаслідок повеней і зсувів загинуло 45 осіб
12:28, 17 вересня 2012Зарубіжні новини
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Пройшли потужні мусонні зливи
Жертвами повеней і зсувів, що послідували за ними, на півночі Індії стали щонайменше 45 чоловік, ще не меншого 18зникли безвісти.
Як повідомляє РІА «Новости», потужні мусонні дощі, що випали в минулі дні на штат Уттаракханд, стали причиною сильних зсувів і сходження селевих потоків.
За інформацією ЗМІ, потужний селевий потік зніс кілька десятків будинків у восьми селах. У районі стихійного лиха пошкоджені лінії електропередачі і перерізані дороги.
Влада перекидає армійські підрозділи для допомоги постраждалим від стихії. Синоптики попереджають, що мусонні зливи можуть тривати.
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