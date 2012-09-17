Як доглядати за очима

Очне здоров`я – особлива тема для розмови. Перед вами вісім рекомендацій від офтальмологів про те, як берегти «зіницю ока».

1. Заведіть правило «20-20-20»: кожні 20 хвилин відривати очі від комп`ютерного екрану і, принаймні, 20 секунд дивитися на 20 метрів удалину.

2. Завжди носіть сонцезахисні окуляри. Ультрафіолет пошкоджує вашу шкіру, що вже казати про слизову очей.

3. Їжте продукти, які допомагають вашим очам залишатися здоровими. Це оранжеві овочі та фрукти.

4. Не ігноруйте хворобливі відчуття в очах. Почервоніння і свербіння можуть вимагати холодний компрес. Відчуття піску в очах може піти після промивання їх чистою водою або фізіологічним розчином. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря.

5. Дізнайтеся, чи не впливають ваші інші захворювання на стан ваших очей. Наприклад, високий кров`яний тиск і діабет зменшують приплив крові до очей. Порушення імунної системи, захворювання легень і щитовидної залози викликають різь в очах. Небезпеку становлять також розсіяний склероз, аневризм і рак.

6. Викиньте старий набір для макіяжу очей. Його термін придатності – три місяці. При більш тривалому його використанні ви ризикуєте придбати очну інфекцію або алергію.

7. Не забувайте раз на рік відвідувати окуліста. Більшість очних захворювань вимагають раннього діагностування для успішного лікування.

8. Киньте палити, якщо ця звичка у вас є. Куріння збільшує ризик розвитку катаракти і посилює сухість слизової оболонки ока.

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