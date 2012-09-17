У "лікарській" ковбасі - жир та крохмаль

Навіть найдорожча ковбаса може містити у собі заборонені та шкідливі інгредієнти.

Дослідження фахівців центру незалежних експертиз "Тест" виявило, що у "лікарській" ковбасі вітчизняних виробників до 10% складу продукту взагалі неможливо ідентифікувати, дізнались журналісти програми "Гроші".

"До вареної ковбаси і взагалі у подрібнені до пастоподібного стану продукти можна більше чогось додавати, більше чогось хитрувати", – розповідає фахівець.

Постійними інгредієнтами ковбаси є крохмаль, барвники, згущувачі, та інші синтетичні добавки. Для того, щоб зекономити на м`ясі, виробники додають жир, рослинний білок, гідролізат свинячої шкіри, клітковину та ін.

Вже звично до складу ковбаси входить начебто нешкідлива соя. Але навіть у найдорожчих ковбасах знаходять генно-модифіковану сою, яка заборонена в Україні, хоча виробники не вказують це на етикетці.

"Ковбаса вищого гатунку нібито не містить сою, але навіть восени у нас було 15 зразків ковбасних виробів різних виробників і з них 30% містили ген ліктину, тобто ген властивий сої і ніякому іншому організму", – попереджує спеціаліст.

Щоб обрати якісну "лікарську" ковбасу, українцям рекомендують уважно вивчати маркування: на упаковці повинен стояти номер держстандарту ДСТУ 4436:2005, перелік інгредієнтів має бути коротким, а назва не може містити зайвих слів.

korzonews.info