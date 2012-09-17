Соєве молоко знижує тиск

Ізофлавони – речовини, що містяться в таких продуктах, як соєве молоко, зелений чай і арахіс, знижують кров`яний тиск, передає zdravoe.

У дослідженні, проведеному американськими вченими, взяли участь 5000 волонтерів, які пили соєве молоко в різних дозах щодня, а також вимірювали тиск. Як виявилося, у тих, хто отримує понад 2,5 міліграмів ізофлавонів на день, систолічний тиск (верхній показник) знижується на 5,5 пунктів. У звичайній склянці соєвого молока міститься близько 22 міліграмів ізофлавонів.

На думку експертів, ізофлавони розширюють судини, збільшуючи кількість ферментів, що беруть участь у виробництві оксиду азоту. "Наші висновки відносяться до всіх людей, і говорять про те, що невелика кількість харчових ізофлавонів впливають на кров`яний тиск", - відзначили дослідники.

На їх думку, вживання продуктів, багатих цими речовинами, у комбінації з овочами, фруктами і цельнозерновыми продуктами, може знизити тиск на 10 пунктів у людей з підвищеним ризиком розвитку гіпертонії.

Таким чином, прості зміни у способі життя і харчування можуть позбавити людей від необхідності приймати препарати, що знижують тиск.