Соціальні мережі - вимірювач самооцінки
Збільшення числа мережевих друзів, десятки привітань у день народження - все це задовольняє природне бажання бути прийнятими і схваленими...
Пропонуючи оприлюднити свої смаки та інтереси, фотографії і відео, сімейні клопоти і політичні пристрасті, спільноти та блоги дають нам масу приводів вступити в бесіду або запросити до спілкування нових людей.
Збільшення числа мережевих френдів, їх позитивний відгук на наші записи, десятки привітань в день народження - все це працює на наше его, задовольняє природне бажання бути прийнятими і схваленими.
Соціальні мережі діють як вимірювач самооцін- ки. «Ренарцисирує» тих, хто цього потребує, - людей із заниженою самооцінкою, які пережили драму, що опинилися в ізоляції, - вони дозволяють легше встановлювати контакт з іншими.
Дійсно, набагато сміливіше ми запрошуємо когось в друзі, коли в нашому профілі вже фігурує дві сотні френдів, - якщо пропозицію буде проігноровано, це вже не завдасть удару по нашому самолюбству. Головне, щоб кількість френдів не перевищила наші можливості повноцінно спілкуватися з кожним з них.
Швидше за все, прагнення мати якомога більше віртуальних друзів носить тимчасовий характер. Просто ми з ентузіазмом школяра освоюємо нові технології, а коли ентузіазм зміниться звичкою, з`явиться баланс між кількістю і якістю.
Допомога і підтримка
У Мережі ми часто шукаємо тих, хто пережив ситуацію, порівнянну з нашою, і готовий поділитися своїм досвідом: при народженні дитини, розлучення, хвороби, пошуку роботи або адаптації в новому середовищі.
Сотні форумів дозволяють встановити зв`язки, засновані на обміні інформацією, співчуття і взаємодопомоги. На тематичних форумах ми відчуваємо, що не самотні, що ми причетні до якоїсь спільності людей - тих, хто пережив те ж, що й ми.
Крім того, завдяки анонімності інтернет-спілкування виникає ефект сповіді, як з випадковим попутником у поїзді. Страх бути відкинутим - один з найсильніших страхів, тому в спілкуванні з людьми, які нам небайдужі, ми нерідко боїмося розкритися до кінця. А розповідаючи про себе віртуальним знайомим в інтернеті, можемо усвідомити ті почуття, в яких боялися самі собі зізнатися.
Більш легкий зв`язок
У дружньому спілкуванні по інтернету ми відчуваємо себе розкутими ще й тому, що нас не обмежує фізична присутність співрозмовника і ми готові розповісти про себе більш потаємні речі, ніж зважилися б при особистій зустрічі.
Спілкування з товаришем в інтернеті створює в нас відчуття постійної присутності іншого в загальному для нас просторі.
Разом з тим ми ніколи не знаємо, чи є він там саме в даний момент, чи читає те, що ми пишемо, чи співпереживає нам по-справжньому, - і це свого роду «відсутня присутність». У веб-просторі ми немов відмовляємося від бажання стати необхідними для іншого.
Виникає ризик задовольнятися не дуже «залученими» відносинами, в той час як для дружби необхідна тілесність. Бувають ситуації, коли одних слів недостатньо, коли вони не замінять погляду, обіймів, фізичної присутності.
Дійсно, часом ми так потребуємо того, щоб бачити своїх друзів, ходити до них у гості, разом сміятися і переживати, відчувати їх плече, а не тільки обмінюватися сухою інформацією і згадувати про їх день народження завдяки «нагадуванням» Facebook.