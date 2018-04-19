Лікувальні трави і вагітність
У корі верби міститься та ж сама речовина, що і в таблетках аспірину. А ментол, з якого готують валідол, вперше отримали з м`яти...
Виявляється, в корі верби міститься та ж сама речовина, що і в таблетках аспірину, - ацетилсаліцилова кислота. А ментол, з якого готують валідол, вперше отримали з м`яти. Як бачите, лікарські рослини - гідна альтернатива хімічним препаратам. Так давайте з`ясуємо, які трави підуть на користь майбутнім мамам. Брусниця
Як бачите, лікарські рослини - гідна альтернатива хімічним препаратам. Так давайте з`ясуємо, які трави підуть на користь майбутнім мамам.
Брусниця
Листя цієї лісової ягоди виводять з організму зайву рідину і допомагають позбутися від набряків. Такий же ефект дають і напої з брусниці і її «родички» журавлини.
У великих дозах настій листя брусниці може нашкодити майбутній дитині, тому точно виконуйте призначення лікаря.
Валеріана
Знайома з дитинства «валеріана» - одне з найпопулярніших заспокійливих засобів. Корінь цієї лісової рослини знижує тиск, заспокоює, розслаблює напружені м`язи, допомагає заснути.
Довше 1,5-2 місяців валеріану пити не варто, інакше вона може викликати запори і головний біль. Не забувайте і про те, що її не можна приймати разом зі снодійним.
Календула
Ці яскраво жовті квіти знімають запалення і спазм, борються з мікробами. Компрес, змочений в настою календули, полегшить біль при розширенні вен.
Під час вагітності ліки, до складу яких входить календула, краще не пити, тому що вони можуть завчасно викликати скорочення матки. Але креми і компреси не зашкодять ні мамі, ні маляті.
М`ята
Відвар цієї соковитої трави - кращий засіб від нудоти. Заваріть в термосі 2 чайні ложки м`яти склянкою кип’ятку і дайте напою настоятися.
Навіть якщо ви дуже любите м`ятний чай, намагайтеся не надто ним захоплюватися: для майбутньої мами однієї склянки в день цілком достатньо.
У лікарських рослин є переваги перед хімічними препаратами: вони краще засвоюються і рідше дають ускладнення; до того ж рослини містять цілий комплекс корисних речовин. Наприклад, щоб поповнити організм вітаміном С і зміцнити імунітет, можна пити «аскорбінку», а можна - відвар шипшини. Більше користі принесе шипшина, адже в її плодах, крім вітаміну С є і вітаміни групи В.
Ви вже готові приєднатися до шанувальників «природної» медицини? Тоді не забувайте, що майбутні мами знаходяться у особливому становищі, і, перш ніж приступати до лікування травами, потрібно обов`язково порадитися з лікарем.
Петрушка
Якщо ви чекаєте дитину, салати зі свіжою петрушкою краще їсти частіше - ця скромна травичка зменшує набряки. До речі, таким же чином діє і насіння кропу.
Петрушку не рекомендують при деяких проблемах з нирками.
Пустирник
Заспокоїти нерви, знизити тиск, зменшити серцебиття - все це під силу пустирнику. Він діє м`яко і чудово підходить майбутнім мамам.
Під час вагітності фахівці радять пити відвар пустирника, а ось спиртових настоянок краще уникати.
Кмин
Його насіння зменшує напругу в м`язах матки та кишечника, покращує апетит і травлення, рятує від газів. А ще настій кмину допоможе впоратися з нападами нудоти.
Постарайтеся не перевищувати дози, які рекомендує ваш лікар.
Мучниця
Як правильно заварювати трави?
•1 спосіб. 1-2 пакетика помістити в скляний або емальований посуд і залити склянкою кип’ятку. Накрити кришкою і настоювати 15 хвилин.
•2 спосіб. 1 столову ложку сухої трави (5 г) засипати в скляну або емальований посуд і залити склянкою гарячої кип`яченої води.
Накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані 15 хвилин (той же ефект можна отримати і в пароварці). Цей відвар потрібно процідити і долити кип`яченою водою до 200 мл. Подібний спосіб приготування допомагає отримати з трав більше корисних речовин.
Це засіб допоможе впоратися з такими делікатними проблемами, як запалення в сечовому міхурі (цистит) і каналу, по якому сеча виходить назовні (уретрит). Щоб правильно приготувати відвар, залийте 5 г сухих листків толокнянки холодною водою, кип`ятіть 15-20 хвилин і процідити. Цілющий напій можна зберігати в прохолодному місці кілька днів.
Норма для майбутніх мам - 1 столова ложка відвару 3 рази в день. Цю дозу краще не збільшувати.
Поп`ємо чайку?
Ці ароматні напої допоможуть майбутній мамі впоратися з деякими проблемами.
•Нестача вітамінів - чай з плодів шипшини, ягід чорної смородини, червоної горобини, брусниці, листя чорниці, м`яти, смородини і суниці. Такий «вітамінний еліксир» краще пити теплим по 1/2 склянки 2-3 рази в день протягом місяця, а потім зробити перерву на 10 днів.
•Підвищений тиск - настій кореня валеріани, трави пустинника і м`яти перцевої.
•Знижений тиск - чай з плодів глоду, шипшини і трави звіробою.
•Застуда - чай з шипшиною і липовим цвітом, а при болю в горлі - відвар деревію, ромашки або евкаліпта.
Ці рослини дуже корисні, але майбутнім мамам їх краще уникати:
Аніс, Базилік, Материнка (майоран), Женьшень, Красавка, Кропива, Лаванда, Меліса, Ялівець, Пижма, Полин, Солодка, Термопсис, Хміль, Шавлія.