Чашка чаю краща за філіжанку кави

Поза сумнівами, хороший чай цілющий для нашого здоров`я і багато в чому корисніше улюбленого багатьма напою, що бадьорить – кави. Благотворні властивості чаю додають поліфеноли і речовини рослинного походження. Ось особливості дії деяких з них.

1. Чай підвищує витривалість організму. До складу зеленого чаю входять антиоксиданти катехіни. Вони допомагають спалювати жири і збільшувати за рахунок цього м`язову витривалість.

2. Чай захищає від серцево-судинних захворювань.

3. Антиоксиданти, що містяться в чаї, частково запобігають раку. Хоча в даному випадку не слід покладатися тільки на чай.

4. Чай знищує вільні радикали, які ушкоджують структуру ДНК.

5. Зволожуючий ефект чаю позитивно позначається на всьому організмі в цілому, незважаючи на вміст у ньому кофеїну.

6. Чай знижує ризик розвитку хвороби Паркінсона.

7. Чай забезпечує захист від ультрафіолетових сонячних променів, це свого роду резервний сонцезахисний крем.

8. Вчені припускають, що регулярні чаювання знижують ризик метаболічного синдрому, який сприяє розвитку діабету, хвороби серця та інсульту.

9. Чай усуває негативні наслідки куріння.

10. Чай допомагає організму відновитися після радіоактивного опромінення.

11. Дослідження показують, що зелений чай допомагає діабетикам краще засвоювати цукор.

12. Зелений чай покращує щільність і міцність кісткової тканини.

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