Розлучення батьків викликає у хлопчиків інсульт

10:37, 18 вересня 2012
Зарубіжні новини
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Перевага повних сімей

Чоловіки, які у віці до 18 років пережили розлучення батьків, мають ризик інсульту в 3 рази вище, ніж ті, хто виріс в повних сім`ях. До такого висновку прийшли канадські учені. Разом з тим, розлучення батьків не пов`язане з підвищеним ризиком інсульту у жінок.

В ході дослідження учені з Університету Торонто виключили інші чинники, які могли б підвищити цей ризик, – насильство в сім`ї, нездорові пристрасті батьків, низький соціально-економічний статус, вік, наявність шкідливих звичок.

Учені не можуть з упевненістю сказати, в чому причина цього зв`язку, але припускають, що вирішальну роль грає гормон кортизол, пов`язаний зі стресом. Можливо, що стрес, пережитий на тлі розлучення батьків, може мати біологічні наслідки, які визначають реакцію цих хлопчиків на стрес на все життя.

likar.info

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