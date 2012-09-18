Ідеальний сон - яким він має бути?

Фахівці продовжують суперечки з приводу сну і відпочинку. Раніше вважалося, що спати більше 8 годин шкідливо для здоров`я, тепер же вчені назвали інші цифри. Скільки ж потрібно відпочивати в будні і вихідні дні?

У ході досліджень фахівці прийшли до висновку, що додаткові 1-2 години, які і дорослі, і діти проводять у ліжку на вихідних, позитивно впливають на здоров`я. Це зовсім не показник ліні. У будні дні організм не справляється з навантаженням і часто недосипає, а додаткові години сну на вихідних саме те, що потрібно для відновлення сил.

У тестах взяли участь 142 дорослих у віці 30 років, які протягом 5 днів спали 5 годин на добу. На вихідних учасникам експерименту запропонували виспатися, збільшивши сон з 5 годин до 10 і більше. Виявилося, що ті, хто довше відпочивав, відчували себе набагато краще і енергійніше, ніж ті, хто спав менше.

Метою іншого дослідження вчених з Інституту Західної Вірджинії було з`ясувати, яка ідеальна тривалість сну дорослої людини. Так, вчені прийшли до висновку, що ідеальний сон складає 7 годин. У тих, хто спить більше і менше 7 годин, ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 30% вище, ніж у тих, хто спить 7 годин.

Поки дослідникам не вдалося встановити причину, чому тривалість сну впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Тим не менш, достеменно відомо, що нестача сну може призвести до розвитку гіпертонії і діабету.

korzonews.info