Срібні дзвіночки заспокоюють нерви

Біоенергетики стверджують, що дуже добре вдома мати маленькі дзвіночки.

У цьому переконаний і Богдан Кіндратюк, директор Центру дослідження дзвонарства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника.

При цьому підкреслює, що їх вплив на мікроклімат у сім`ї залежить від металу, з якого їх зроблено.

Наприклад, срібні пом`якшують вдачу імпульсивних людей, які звикли з`ясовувати стосунки за допомогою фізичної сили.

Звучання бронзових дзвіночків має енергетику, що приземлює. Особливо позитивно вони діють на легковажних людей.

Мідні приносять душевний спокій і дають натхнення письменникам, танцівникам і спортсменам.

Як підтверджують європейські та російські вчені, дзвони як генератори енергії в ультразвуковому діапазоні надзвичайно позитивно впливають на роботу кровоносної та лімфатичної систем організму.

Доведено також, що під впливом сильних і ритмічних ударів дзвону гине чимало бактерій і вірусів.

Ще у давніх легендах і переказах зафіксовано, що церковний дзвін може й нечисту силу проганяти, і своїм чистим і могутнім звуком душу й тіло лікувати.

Скажімо, дзвін, а точніше маленькі дзвоники, часто використовують представники нетрадиційної медицини під час визначення діагнозу. Вони підносять дзвіночки до кожного органа та легенько вдаряють. Якщо орган здоровий, дзвони видаватимуть чистий і дзвінкий звук, якщо хворий – дзенькіт буде приглушеним.

Проте найбільше дзвоніння застосовують для лікування нервових і психічних розладів. За словами медиків туберкульозної лікарні, розташованої неподалік Гошівського монастиря в Долинському районі на Івано-Франківщині, з 1985 року, відколи тут відновили монастир, багато пацієнтів, які щодня спокійно слухають дзвін, одужують удвічі швидше.

gazeta.ua