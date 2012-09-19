Чистити зуби після їжі небезпечно

Чистити зуби після їжі шкідливо - це руйнує їх, стверджує президент Академії загальної стоматології, професор Говард Гембл (США).

Фахівець пояснює, що багато продуктів мають високий рівень кислотності. Кислота, потрапляючи в рот, проникає в зубну емаль і в частину зуба під емаллю. Якщо в перші 20 хвилин після прийому їжі влаштувати чищення зубів, то щетиною зубної щітки ви швидко «заженете» цю кислоту в тканини зуба.

Таким чином, краще залишити процедуру чищення зубів на пізніший час, коли кислота в роті стане менш агресивною.

likar.info