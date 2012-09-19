Як пришвидшити ріст волосся

Щоб швидше відростити красиві блискучі локони, вам необхідно обзавестися щіткою зі свинячої щетини, зволожуючим шампунем і кондиціонером, незмивним кондиціонером, кондиціонером для глибоких шарів шкіри з протеїном, мультивітамінними і кремнієвими добавками.

1. Причісуйте волосся, нахиливши голову вниз, щіткою зі свинячої щетини. Таким чином натуральні масла зволожують сухі кінчики волосся, а волосиста шкіра голови отримує корисний для циркуляції крові масаж.

2. Користуйтеся зволожуючим шампунем і кондиціонером. Щодня наносите незмивний кондиціонер на сухі кінчики волосся. Один раз на місяць користуйтеся кондиціонером з протеїновим харчуванням, і не мийте голову кожен день.

3. Масажуйте шкіру, коли миєте голову. Почніть в області шиї і йдіть вздовж проділу вгору. Корисні речовини швидше потраплять у волосяні цибулини завдяки масажу. Користуйтеся вугільним фільтром. Мінеральні речовини, що містяться у воді, можуть пошкодити волосся.

4. Не користуйтеся гарячими засобами для догляду за волоссям, включаючи плойки, фени та гарячі бігуді. Довге волосся слід сушити або без фену, або під професійним феном при температурі не більше 108 градусів. Спіть на атласній наволочці, щоб волосся не загиналося і не ламалися під час сну.

5. Щодня вживайте мультивітаміни, що містять антиоксиданти і вітаміни групи В. Вітаміни зміцнюють волосся. Добавки з кремнієм сприяють росту волосся.

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