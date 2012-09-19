Краща дієта – режим

Не потрібно сидіти на жорстких дієтах, щоб схуднути. Просто дотримуйтеся режиму харчування. До такого висновку прийшли учені з Єврейського університету (Єрусалим).

В ході експерименту учені 18 тижнів спостерігали за мишами, яких посадили на різні типи і режими харчування. У результаті, зайву вагу набрали миші, які харчувалися не за графіком. Проблем з вагою не було у тих гризунів, які не просто харчувалися їжею з низьким вмістом жиру, але й дотримувалися графіку.

Дотримання режиму харчування стимулює метаболізм, пояснили автори дослідження. Навіть найздоровіша їжа стає причиною зайвої ваги, якщо вона з`їдена хаотично.