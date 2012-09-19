Шамани Африки допоможуть створити ліки

Рослини, що ростуть в Африці, стануть основою нових ліків від укусів отруйних змій. Над створенням протиотрути зараз працюють данські учені, які звернулися по допомогу до африканських шаманів.

Місцеві жителі, яких укусила змія, найчастіше звертаються не до традиційної медицини, а до місцевих знахарів. Досвід показав, що нерідко вдається нейтралізувати потенційно смертельну дію отрути за допомогою лікарських рослин.

Для створення ліків від укусів змій дослідники з Данії під керівництвом фармаколога Маріани Моландер спільно з африканськими партнерами вивчать близько 100 рослин з Малі, 27 рослин з півдня Африки і 13 рослин з джунглів басейну річки Конго.

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