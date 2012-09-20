Як можна схуднути, не відмовляючись від жиру

Науковці з Єврейського університету у Єрусалимі стверджують, що можна схуднути, не виключаючи зі свого раціону жирну їжу. науковці заявляють, що для того, щоб уникнути порушення метаболізму і накопичення "жирку" на животі, достатньо прислухатися до біологічного годинника.

У звіті, опублікованому у журналі FASEB Journal професор Аарон Фрай та його колега професор Захарія Мадара, розповідають про експеримент, під час якого їм вдалося довести, що за умови правильного "налаштування" біологічного годинника тип харчування не має особливого значення, пише NEWSru.co.il.

У звіті наголошується, що під час експериментів, які проводилися раніше у Єврейському університеті, науковцям вдалося довести, що саме біологічний годинник відповідає за метаболізм та енергетичний обмін в організмі.

Жирна їжа, якщо її прийом не регулювати, "веде до поломки" внутрішнього годинника, що призводить до переїдання і, в кінцевому рахунку, до ожиріння. Науковці припустили, що за допомогою "налаштування" біологічного годинника можна уникнути проблем із зайвою вагою.

Протягом 18 тижнів науковці спостерігали за трьома групами лабораторних мишей, одна з яких отримувала "дієтичну їжу" із низьким вмістом жирів, а інша мала доступ до їжі у будь-який час доби, і третя група – харчувалася по годинах продуктами з високим вмістом жирів. За однакової кількості калорій, група, яка харчувалися по годинах, набрала меншу вагу, ніж гризуни, які сиділи на дієті або мали безконтрольний доступ до їжі. Науковці також звернули увагу на те, що у групи, яка споживала "нездорову" їжу, жири не відкладалися у тканинах, а спалювалися.

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