Пустушки небезпечні для хлопчиків

Соски-пустушки – причина затримки емоційного розвитку у хлопчиків. Такий висновок зробила команда психологів з Університету Вісконсін-Медісон. Цікаво, що на розвиток емоцій у дівчаток використання соски не впливає. Причини цього ще належить з`ясувати.

Немовлята вчаться взаємодіяти зі світом, в основному, через міміку. Тон голосу і міміка допомагають дітям навчатися розуміти слова. Дослідники виявили, що пустушка перериває цей процес у хлопчиків, заважає їм копіювати різні вирази обличчя. Наслідки затримки емоційного розвитку залишаються на все життя.

Раніше педіатри вже пов`язували використання соски-пустушки з розвитком вушних інфекцій і стоматологічних порушень. Це перше дослідження, яке показало, як впливає соска на психологічний розвиток.

likar.info