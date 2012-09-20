У супермаркетах тухле м'ясо пускають на шашлик

Хитрощів, на які йдуть нечесні власники торговельних мереж, безліч.

М`ясо далеко не першої свіжості можна замаринувати і продавати як шашлик: через велику кількість оцту ніхто не відчує запаху. З сирів зрізують цвіль і знову виставляють на вітрину. Ковбасу, щоб додати їй свіжого вигляду, натирають олією. З несвіжих продуктів роблять і нарізки: сирні і м`ясні. Такі реалії роботи українських продуктових магазинів, пише "Комсомольская правда в Украине".

"Торік я працювала в супермаркеті, в гастрономії. Багато надивилася такого, від чого волосся стає дибки, – поділилася киянка Тетяна, яка працювала в одному з супермаркетів. – Я більш ніколи не куплю нарізку на фасованій нібито нещодавно підкладці. Нарізаній ковбасі термін придатності – всього три доби, сиру – дві. А ми нарізану ковбасу перекладали, перефасовували, переробляли стікери, продовжуючи терміни часом на тиждень, поки вже не ставало видно, що товар несвіжий. І робили це, щоб нас не звільнили".

За словами продавців, є закономірність: що менший магазин, то частіше можна зустріти всілякі продуктові звірства.

Дрібні торгівці не гребують нічим: ні переклеюванням стікерів, ні використанням зіпсованих продуктів у кулінарії.

Жінка розповідає: "Пам`ятаю, мені привезли візок з великою партією ковбаси. І сказали, що є наказ начальства – перефасувати заново новим числом. Побачивши, коли "здохла" ця ковбаса, я була в шоці – термін придатності вийшов місяць тому! З важким серцем, нарізала, стала викладати на полицю, підходить молода пара, обговорює: "Давай дитині цієї візьмемо. Дорога. Напевно, смачна, з м`яса". Я просто підійшла і тихо сказала: "Цього не беріть". А коли уявила, що дитина могла отруїтися, вирішила звільнитися. І коли йшла, керівництво дало чітко зрозуміти: буду багато базікати, вони зроблять так, що мене в жодну торговельну мережу не візьмуть і зроблять моє життя пеклом".

У більшості випадків після закінчення терміну реалізації продукти відвантажують постачальнику. При цьому в договорі про постачання відразу враховується відсоток псування товару, за який власники магазинів не платять. Але також часто на задньому дворику супермаркетів можна побачити, як зниклі продукти кидають прямо в сміттєві баки.

Іноді супермаркети не чекають, коли товар цілком покриється цвіллю. Продукти, термін придатності яких закінчується через кілька днів, вилучають. І тут починають влаштовувати акції. Наприклад, продають своїм працівникам зі знижкою до 50%.

У деяких великих супермаркетах, таких як "Сільпо" і "Ашан", продукти з малим терміном реалізації продають з уцінкою. Деякі торговельні мережі та виробники укладають договори з притулками для тварин або організаціями, які містять сторожових псів, на постачання їм товарів, не придатних для людей.

korzonews.info