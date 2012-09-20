Голова болить - від ліків

Надмірне використання знеболювальних препаратів провокує напади головного болю. До такого висновку прийшли британські медики.

Зокрема, у 1 з 50 пацієнтів причиною головного болю є прийом ліків від болю. Ризик найвищий для тих, хто щодня приймає аспірин, ібупрофен або парацетамол. Частий прийом цих препаратів робить мозок чутливішим до розвитку головних болів надалі. Це як порочний круг, відзначає один з авторів дослідження професор Мартін Андервуд, з медичної школи GP and Warwick.

Люди зловживають самолікуванням, нехтуючи правильною і своєчасною діагностикою у лікарів. Разом з тим, головні болі можуть бути ознакою різних проблем, зокрема, пухлини головного мозку. Адекватне лікування може призначити тільки лікар, з`ясувавши причину симптомів.

likar.info