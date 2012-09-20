Зараз осінь, сезон яблук, і ми рекомендуємо скористатися цим з користю для своєї фігури, спробувавши яблучну дієту. У яблуках містяться всі необхідні мінерали і вітаміни, необхідні людині.

Яблучна дієта проста і дуже ефективна. За 7 днів дієти ти втрачаєш в середньому 6-7 кг зайвої ваги. Дієта досить складна, але якщо ти любиш яблука, то тобі буде простіше протриматися.

Меню яблучної дієти на 7 днів:

1 день - 1 кг яблук

2 день - 1,5 кг яблук

3 день - 2 кг яблук

4 день - 2 кг яблук

5 день - 1,5 кг яблук

6 день - 1,5 кг яблук

7 день - 1 кг яблук.

Додатково необмежено можна пити зелений чай або негазовану воду. Також немає обмежень на колір (зелені та червоні яблука) і смак (кислі або солодкі) яблук.

Якщо буде зовсім важко, починаючи з 5 дня дієти за добу можна з`їсти невеликий шматочок житнього хліба.

Врахуй:

- За наявності виразки дванадцятипалої кишки не можна їсти яблука кислих сортів.

- За наявності гастриту не можна вживати солодкі яблука.

- За наявності хвороб, що зачіпають серцево-судинну систему, на 1 кг яблук рекомендується додати до 100 г цукру-піску.

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