Чим корисний хліб

Фахівці Британського фонду харчування стверджують: хліб являє собою цінне джерело вітамінів і мінеральних речовин, тому відмовлятися від нього не варто. Насправді, він не викликає проблем з травленням, а розповіді про зростання числа людей з алергією на пшеницю - вигадка.

Коментує доктор Айн Оконнор: "Незважаючи на зменшення споживання хліба, наприклад, в Британії показники ожиріння залишають бажати кращого. Особливо піддається нападкам білий хліб. Багато хто також впевнені, що у них непереносимість пшеничних продуктів і глютену".

Це підтверджує дослідження 2010 року Університету Портсмута. Згідно зі звітом, кожен п`ятий британець думає, ніби у нього харчова алергія, в першу чергу, на пшеницю. Свою лепту вносять і низьковуглеводні дієти на зразок Аткінса і Дукани. Вони стверджують, що вуглеводи підвищують цукор, не даючи тілу спалювати жир, і потрібно відмовитися від хліба.. Між тим, саме хліб входить в список продуктів, які представляють найбільшу спокуса для людини, що сидить на дієті.