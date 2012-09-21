Як приборкати почуття голоду?

Одна з найбільш часто зустрічаються фраз, яку кажуть дівчата, що намагаються скинути пару кілограмів: «Щоб схуднути, треба менше їсти». Але що робити, якщо при вигляді їжі неможливо себе контролювати?

Управління собою

Насамперед необхідно з`ясувати причину, по якій організм весь час вимагає їжі. У великому числі випадків це далеко не саме почуття голоду. Якщо ж ви дійсно голодні, то шлунок коверзувати не буде, він прийме як яблуко, так і перець. Однак якщо шлунок наполягає на з`їденні чогось визначеного, наприклад, котлет або булочок, то подібне явище носить назву помилкового голоду.

Які причини викликають посилення апетиту?

Найчастіше це зміна цілої системи в організмі: збій в роботі мозкового відділу, відповідального за нервову систему, або стрибок вмісту цукру в крові, в такому випадку варто відвідати лікаря. З іншого боку, організм жінки дуже залежить від правильного гормонального фону, якому властиво мінятися під час менструального циклу.

Лікарі схиляються до того, що виною переїдання стає гормон під назвою допамін. Ваблячі запахи, спокусливий зовнішній вигляд все це сприяє викиду допаміну в головний мозок, який діє на зразок наркотику, викликаючи залежність на підсвідомому рівні, змушуючи споживати їжі все більше. Чим далі, тим "доза" їжі більше. Кожного разу кількість споживаної їжі зростає, а з нею і зайва вага.

Вченими було доведено, що допамін викликає бажання їсти під час стресових ситуацій і важких моментів у житті. Планується створення ліків на основі даного гормону, які зможуть боротися із зайвою вагою, але це тільки перспективи. Поки ліки не створено, придумані маленькі хитрощі, способи обману організму, які дають йому можливість позбавитися від обжерливості.

Повноцінна трапеза замість перекусів

Один з етапів, який включає більшість найефективніших дієт, повноцінний прийом їжі. Одне просте правило, яке варто запам`ятати: відмовившись від одного з прийомів їжі, ви в кілька разів збільшите кількість з`їдених продуктів до сну. Ідеальним варіантом прийому їжі є дробове харчування: розбити звичний раціон до шести-семи прийомів їжі на добу. Крім зайвих кілограмів, що пішли подібним способом, ви зможете підправити здоров`я свого шлунку.

У добу має бути в обов`язковому порядку 3 головних прийоми їжі: зранку сніданок, після полудня обід і в вечірній час вечеря. У проміжках між трапезами можна робити легкі перекушування, організм постійно буде "в ділі", і ви не будете відчувати голоду. І головне! Ніколи не варто наїдатися досхочу і їсти швидко. За столу варто вставати трохи голодним, це знають практично всі, але різноманітна їжа на столі бере своє. Випивши склянку води незадовго до прийому їжі, ви помітно заповните шлунок, і відчуття ситості настане швидше.

Кілька хитрощів

На війні в справу йдуть навіть самі божевільні ідеї!

1) Одна з таких, коли в прекрасний момент вас раптом відвідав голод: варто зробити декілька присідань, розпрямите і прогніть спину, а якщо є можливість, пару вправ для преса. Якщо ви знаходитесь на свіжому повітрі, розсуньте ноги на ширину плечей, розправте спину і зробіть хоча б десять дуже глибоких вдихів. Це допоможе підтримати організм, і ще деякий час він зможе перечекати до прийому їжі.

2) Під час їжі не варто відволікатися на сторонні речі, такі як читання або перегляд телевізора, це відволікає. І у великому числі випадків люди навіть не помічають того, що з`їли дуже багато.

3) Що стосується дієт. Всі муки, пов`язані з відмовою від продуктів, голодуванням або ще чимось, зводяться до порожнього місця, як тільки ви поступово повертаєтеся до звичного для вас способу життя і раціону. Зазвичай, для того щоб мати гарну фігуру, досить просто почати харчуватися правильно і вчасно.

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