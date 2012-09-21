Сьогодні відзначається Міжнародний день миру

Сьогодні відзначають Міжнародний день миру, який був проголошений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 1981 році.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Представництва ООН в Україні, перший офіційний день миру відзначили у вересні 1982. Щороку в усіх куточках Землі проходять заходи, присвячені цьому Дню. В цей день ООН закликає повністю припинити військові дії на всій Землі.

В 2012 році заходи в рамках Міжнародного дня миру проходять під девізом: «Міцний мир - запорука надійного майбутнього».

Звертаючись до світової спільноти, Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун наголосив: «Збройні конфлікти підривають основи основ сталого розвитку. Природні ресурси повинні використовуватися на благо суспільства, а не для фінансування воєн. Місце дітей - у школі, а не в армії. Засоби національних бюджетів мають спрямовуватися в першу чергу на розвиток людського потенціалу, а не на створення смертоносної зброї. У Міжнародний день миру я закликаю всі воюючі сторони знайти мирні шляхи врегулювання конфліктів, в яких вони беруть участь».

Пан Гі Мун закликав світову спільноту спільно працювати в ім`я розбудови майбутнього, в якому кожній людині будуть гарантовані мир, справедливість і процвітання.