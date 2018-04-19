Як старішає людський організм

Теорій щодо механізму старіння організму людини і основних заходів щодо його запобігання бузліч. Проте, якщо враховувати основні біологічні закони, то можна визначити основний напрям, в якому необхідно рухатися. Що відрізняє молодий організм від не дуже молодого?

Здатність до розмноження

Один з найсильніших інстинктів - статевий. Для його збереження (а з ним і молодості) необхідна наявність двох компонентів - можливості і здібності здійснювати статевий акт. Якщо є обидва складники - старіння відкладається, оскільки організм достатньо молодий і здатний виконувати одне з кардинальних завдань, записаних в генах, - подовження роду. Якщо зникає можливість - поступово знижується і здатність, а на (якщо вона при активно наростаючому біологічному віці ще зберігається) згадку залишається лише згасаюче бажання і спогади. В результаті статева система вимикається, а організм неухильно старіє.

І не важливо, з якого паспортного віку це починається, оскільки біологічний годинник працює за іншими законами, відображаючи біологічний вік і відокремлюючи зрілість від старості. У цьому питанні важливе збереження сімейних зв`язків, оскільки саме в сім`ї відчувається необхідність в тобі, з`являються додаткові стимули до життя і старіння організму відкладається. Помічали, як молодіють батьки при зустрічі з вашими дітьми? Почастіше даруйте їм цю радість - їм омолодження, дітям - можливість активніше пустувати, Вам - вільний час, всім - радість зустрічі і обмін новими враженнями.

Проте, ближче до тіла. Якщо організм зносився - здібності до здійснення статевих актів також знижуються. І розвиток імпотенції у чоловіків, зниження самооцінки і активності у жінок (я вже не та, що в молодості) також свідчить про перехід у вищу вікову категорію. Особливо, якщо порівнювати своє тіло з тілом телезірок.

В результаті того, що у чоловіка відбувається зниження синтезу чоловічих статевих гормонів, жир відкладається на стегнах, починають збільшуватися грудні залози, що формою нагадують жіночі молочні, змінюється голос і т.п. А статева система вимикається. У жінки надмірно високий рівень жіночих статевих гормонів супроводжується розвитком мастопатії, а потім статева система перестає реагувати на гормони і розвивається ранній клімакс. У ньому - відносний захист від жіночої онкології для жінок, які ведуть пуританський спосіб життя.

Апетит - активний індикатор

Оскільки харчовий інстинкт - також один з найсильніших, регулярна поява відчуття голоду (не плутати із здатністю за звичкою поглинати їжу у величезних кількостях) - надійний індикатор молодості організму. На рівні клітини молодий організм від вже не дуже молодого відрізняє питома вага вуглеводів в забезпеченні енергетики. У звичайних умовах з їжею повинно поступати в середньому 4г/кг мас тіла вуглеводів, по 1г/кг мас тіла білків і жирів (з яких близько 70% тваринного походження). Це забезпечує більше 50% енергетичних потреб організму на вуглеводах, при повному розщеплюванні яких утворюються вуглекислий газ, що легко видаляється з організму, і дуже необхідна йому вода. Вуглеводи - це екологічно найбільш безпечне паливо для організму людини, але їм також не слід зловживати - інші компоненти також важливі.

Що відбудеться, якщо вуглеводи різко обмежити - енергетика перебудується на два джерела енергії, що залишилися, - жири і білок. Якщо в раціоні буде більше білків - продукти їх неповного розпаду відкладаються в суглобах і розвивається подагра, в нирках.

Якщо в раціоні буде відносно більше жирів (хай і рослинного походження) розвивається ожиріння, жирове переродження печінки, атеросклероз судин, а в перспективі гіпертонічна хвороба, ризик інсультів, інфарктів.

На такому раціоні тривало знаходяться аборигени на Крайній Півночі (тваринні продукти бідні вуглеводами), але тривалість їх життя невисока - вони вмирають по паспорту молодими, а зовні людьми похилого віку. Тривало обмежувати всі три компоненти (білки, жири і вуглеводи) неможливо, оскільки голодування у віддаленій перспективі шкодить.

Як визначити частку вуглеводів в енергетиці? Це можна зробити без аналізів - по апетиту, що з`являється. Якщо в організмі активно використовуються вуглеводи (їх запаси в організмі вичерпуються за 4-6 годин), то услід за зниженням рівня цукру в крові з`являється відчуття голоду. Якщо апетит не задоволений - розвивається відчуття "вовчого голоду", емоційне збудження, м`язове тремтіння, за якими може слідувати гіпоглікемічна кома з непритомністю. До такого стану доводити свій організм не варто - небезпечно для життя в будь-якому віці.

Якщо голод сам по собі зник - організм самостійно почав синтезувати вуглеводи з жирів. З одного боку зменшується жирок, а з іншого - якщо організм не встигне адаптуватися, то можна втратити свідомість. Краще не ризикувати, а використовувати відомий вислів, що диктує мінімум 3-х кратний прийом їжі. Оптимально для чоловіка мінімум 4-х кратний, для жінки - 4-5-ти кратний.

Підтримуйте кількість рідини

Підтримка нормальної кількості рідини в організмі абсолютно необхідна. При заплідненні яйцеклітина містить близько 95% води, новонароджена дитина - близько 85%, немовля - близько 80%, молодий чоловік з розвиненою м`язовою масою - 65%, а літня людина перед смертю - близько 45%. Якщо всі цифри представити у вигляді графіка, то вектор покаже основний напрям при висиханні організму. І якщо перефразовувати класиків, що жити - означає вмирати. То з погляду кількості рідини жити - означає висихати. З поступовим уповільненням інтенсивності обміну речовин і відповідною перебудовою енергетики.

Ключовий момент у запобіганні старіння організму цим шляхом - регулярне вживання рідини у фізіологічно обгрунтованих кількостях. Новонародженому - 15% від маси тіла, дитині грудного віку - 10%, молодим людям - 4-5% від маси тіла, при патології серця - 15мл/кг мас тіла + діурез.

Контроль над рівнем холестерину

Враховуючи, що 3% холестерину використовується на синтез гормонів, у тому числі і статевих, а до 90% холестерину знаходиться в мембранах клітин. То оцінці піддається лише кількість холестерину в крові. Фактично, це мобільний резерв організму, що поповнюється з їжею. І що витрачається по потребі.

Якщо людина веде активний спосіб життя - рівень холестерину в крові природним чином знижується, витрачаючись на синтез гормонів, що забезпечують цю активність на клітинному рівні. А оскільки із збільшенням швидкості зростає і частота поломок - холестерин активніше використовується і на латання клітинних мембран. І його рівень в крові буде оптимально низьким.

Тут важливо контролювати надходження жирів на рівні 1г/кг маси тіла, 70% з яких повинно поступати в першу половину робочого дня і бути тваринного походження. Важливий і режим харчування з частотою 4-5 разів на добу для повноцінного скидання жовчі, а з нею - і надлишку холестерину з крові. І наявність в їжі рослинної клітковини, яка поліпшуєї якісний склад жовчі, що зв`язує холестерин в кишечнику, що сприяє синтезу вітамінів групи В, що активують обмін вуглеводів на рівні клітини. І прийом лікувальних засобів, що активують обмін холестерину, його розчинення із стінок кровоносних судин і перехід з крові через печінку в кишечник.

Оптимальна регуляція гормонального фону в запобіганні старінню організму

Що важливо для жінки для збереження і подовження молодості - збереження нормального менструального циклу до 50-55 років. Як цього досягти? Перед статевим дозріванням починає підвищуватися синтез гормонів і при підвищенні рівня гормонів вище певної величини з`являється менструальний цикл. Від зовнішніх умов залежить, чи буде він спочатку регулярним. Через поступове і природне старіння мембран чутливість рецепторів до гормонів поступово знижується, що вимушує організм підвищувати гормональний фон. Тому гормонально залежні юнацькі угрі поступово і незмінно проходять. З часом. Або з біологічним віком.

Процес продовжується до тих пір, доки статеві залози ще здатні збільшувати рівень гормонів, а статеві органи ще можуть на них реагувати. Якщо першими "відмовлять" яєчники, яєчка і надниркові залози - відбудеться природний процес виключення системи. Якщо вони працюватимуть "до останнього" - підвищується ризик розвитку різноманітних гормонально залежних захворювань і пухлин.

Як "довести" жінку до клімаксу на низькому рівні гормонів. Не слід надмірно стимулювати статеві залози зовнішніми діями. А значить, молодим жінкам необхідно виключити деякі лікарські рослини (чабрець, материнку, хміль, шавлію і т.п.) і напої (кагор, пиво), які через підвищення гормонального фону швидко доводять систему до межі активності і виключення. Зате пиво і кагор можна використовувати для пом`якшення клімактеричних проявів. А особливо необхідно використовувати в монастирях для профілактики розвитку злоякісних пухлин (понад 30% жінок гине від пухлин статевих органів). Але природніше все відбувається, якщо компенсувати супутню патологію, що приводить до прискореного старіння специфічних рецепторів. Тоді все відбувається на нижчому гормональному фоні і пониженому ризику появи пухлин.

Система детоксикації і старіння організму

Важливе збереження високої працездатності печінки і нирок як основних "очищувачів" в організмі. Саме зашлакованность є основним двигуном наростання біологічного віку, старіння організму по багатьох напрямках. Особливо важливе збереження активності печінки, як органу:

* що регулює рівень статевих гормонів, знищуючи відпрацьовані і звільняючи місце для утворення з холестерину нових порцій гормонів, що одночасно знижує рівень холестерину;

* що накопичує полісахарид глікоген для підтримки необхідного рівня цукру в крові і регуляції апетиту, запобігаючи переходу енергетики організму на жири;

* очищати кров від продуктів життєдіяльності мікрофлори кишечника, а також тих, що надходить з їжею і напоями, багатьма медикаментами хімічних речовин;

здатного активно впливати на різні етапи обміну холестерину:

* синтезувати найбільш небезпечний ендогенний холестерин при незбалансованому по жирах раціоні

* поставляти холестерин для утворення в статевих і інших залозах стероїдних гормонів

* з жовчю виводити максимальну кількість холестерину з організму (холестерин може віддалятися з 600-1000 мл жовчі або 20-50 г шкірного сала).

Ниркам же для виконання своєї місії необхідна рідина. Якщо людина регулярно поповнює її запаси в організмі - нирки виконуватимуть свою роль одного з головних очищувачів крові.

Психологічний шлях старіння організму

Якщо людина має в житті мету - старіння організму відкладається до її досягнення. Фактично для організму така мета - це програма дій на певний термін. Важливим моментом в запобіганні старінню організму є своєчасне перенесення мети у відчутну, але віддалену перспективу. Яку або які цілі ставить перед собою людина, залежить від неї самої. Важливо, щоб вони були досяжні.

Борис СКАЧКО,

лікар, фітотерапевт, автор 20 книг і брошур, більше 200 популярних і 40 наукових статей по фітотерапії, здоровому способу життя