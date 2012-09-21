Найбільш небезпечний чоловічий вік

Учені підрахували вік, в якому чоловіки понад усе схильні до самогубства. Це період від 30 до 50 років. На фатальний крок вони наважуються через неприємності на роботі або в сім`ї і відсутність підтримки з боку близьких.

Згідно дослідженню, проведеному фахівцями Едінбурзького університету, ризик самогубств в 10 разів вищий у чоловіків, що зіткнулися з безробіттям. Крім того, у віці 35-55 років чоловіки більше всього емоційно залежні від супутника життя, тому дуже важко переживають проблеми в сім`ї.

Автори дослідження відзначають, що ще 8 років тому найбільш «суіцидальним» вважався чоловічий вік 15-35 років.

likar.info