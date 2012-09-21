Дівчаткам-ласункам загрожує рак

Ризик раку грудей у жінок залежить від якості харчування в ранні роки їх життя. До такого висновку прийшли американські учені.

В ході експерименту учені з Каліфорнійського університету годували лабораторних тварин їжею із вмістом жирної кислоти 10,12 CLA. Ця кислота використовується при виробництві гідрогенізованих жирів (для печива, тортів і інших харчових продуктів), і провокує розвиток метаболічного синдрому.

В результаті у молодих мишей починався ріст молочних залоз, хоча не вистачало гормону, який відповідає за статевий розвиток. У деяких мишей почався аномальний ріст клітин, що згодом приводило до раку. Ймовірно, це пов`язано з тривалою дією інсуліну, яка відбувається через особливості раціону.

likar.info