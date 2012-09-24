Зайва вага - від дисбактеріозу

Причиною зайвої ваги і ожиріння може бути дисбактеріоз кишечника, викликаний інфекцією або запальним процесом. Таку заяву зробили вчені з університету Каліфорнії.

Вони провели лабораторні дослідження на гризунах, в ході яких вивчили білкові комплекси, які керують процесами в кишечнику. Виявлено, що відсутність двох типів білків, які відповідають за запальні реакції в стінці кишечника, рано чи пізно приводить до кишкового дисбактеріозу, потім до ожиріння і жирової дистрофії печінки. Крім того, встановлено, що тварини, що мають ожиріння на тлі дисбактеріозу, можуть заражати інших, і ті теж набирають зайву вагу.

likar.info