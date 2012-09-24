Яку кукурудзу ми їмо?

У Європі розгорається новий гучний скандал навколо генетично модифікованих продуктів. Один з найпопулярніших в Старому Світі злаків – кукурудза – виявився смертельно небезпечним. Пише про це британська газета Daily Mail.

Мова, звичайно, йде саме про генетично змінену зернову культуру. Протягом двох років французькі вчені проводили експерименти над лабораторними щурами. Гризунів годували переважно такою кукурудзою. У результаті тварини захворіли раком, в їхніх тілах утворилися пухлини розміром з м`ячик для пінг-понгу.

В Єврокомісії, яка колись дозволила експерименти над кукурудзою, стверджують, що вся справа в пестицидах.

korzonews.info