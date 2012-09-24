В Індії в результаті зсувів загинуло не менш як 40 людей

Не менш як 40 людей вже стали жертвами зсувів, що виникли через безперервні зливи в північно-східних індійських штатах Ассам, Сіккім та Аруначал-Прадеш.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, у 15 з 27 округів Ассама дощі викликали повінь, в зоні надзвичайної ситуації опинилися більш як 800 тис. осіб.

Це вже другий удар стихії за три місяці. У липні в результаті надзвичайно сильної за останнє десятиліття повені в штаті Ассам загинуло понад 120 людей.

Загалом у зоні лиха опинилося більш як 2 мільйони місцевих жителів, чверть з яких втратили свої будинки.

У регіоні ведуться пошуково-рятувальні роботи за участю військових, вертольоти доставляють жителям відрізаних від решти частини країни районів воду і їжу.