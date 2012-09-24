Сигарети відбирають сон

Якщо людина курить, значить, вона менше спить, а сам сон не гарантує того, що вона виспиться, пише The Daily Mail з посиланням на роботу Стефан Корса з берлінської медичної школи Шаріте.

За словами Корса, обстеження близько 1100 курців показало: 17% з них спали менше шести годин щоночі, а 28% повідомили про те, що їх сон не такий вже міцний. У контрольній групі відповідні показники склали 7% і 19%. В цілому більше чверті курців потрапили в групу осіб з порушеним сном і цілком могли зіткнутися з безсонням.

У ході дослідження не вдалося довести, що саме куріння знижувало якість сну, так як тут можливий і сторонній вплив на зразок звички дивитися телевізор допізна і відсутність фізичного навантаження. Правда, сам по собі нікотин відомий своїм стимулюючим ефектом. Раніше вчені вже показували, наскільки негативно відбивається брак сну на людині (підвищується ризик ожиріння, діабету, хвороб серця).

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