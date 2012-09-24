Кілька землетрусів сталося поблизу Афін

Кілька землетрусів сталося у суботу поблизу Афін, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на глобальний моніторинг Геологічної служби США.

На відстані приблизно 88 кілометрів на північний захід від Афін сталося три підземні поштовхи магнітудою від 4,9 до 5,6, повідомляє служба.

Повідомлень про матеріальну шкоду в результаті землетрусів не надходило.

Територія Греції - найбільш сейсмічно активна в ЄС, тут відбувається близько 90% всіх європейських землетрусів.