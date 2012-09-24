Визнач характер за аватаркою

Чуже фото на аватарі в соцмережах – ознака психологічних комплексів, довели дослідники з Шеффілдського університету.

У дослідженні брали участь більш як 5 тис. користувачів соцмереж різного віку, статі, соціального статусу і національності. Виявилось, що кожна друга жінка з чужим аватаром страждає ожирінням, 40% вважають себе непривабливими. А 10% «жінок» з чужим аватаром у реальному житті - чоловіки.

95% чоловіків з аватарками-машинами комплексують через бідність. 35% дівчат, на чиїх аватарках зображені котенята або інші милі тварини, в ранньому дитинстві пережили психологічну травму. Якщо звірятка для аватара вибрав чоловік, то ймовірність дитячих психологічних травм у нього – 69%.

Романтичні малюнки і фото на аватарі – ознака нещасного особистого життя. Фото відомих людей і героїв фільмів ставлять внутрішньо сексуально розкріпачені, але патологічно скромні люди.

likar.info