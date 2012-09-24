Шоколад - це опіум для мозку

Секрет привабливої сили шоколаду полягає в тому, що він впливає на мозок людини аналогічно опіуму. До такого висновку прийшли учені Університету штату Мічіган.

В ході експериментів дослідники, основні положення роботи яких опублікувала британська газета "Дейлі телеграф", встановили, що споживання шоколаду сприяє збільшенню вироблення організмом природної хімічної сполуки енкефалін. Ці нейропептиди мають морфіноподібну дію і входять до групи ендорфінів, що викликають у людини стан ейфорії.

"Ми встановили, що механізм дії шоколаду на мозок схожий з тим, яким чином діють на нього опіум і його похідні", - пояснила керівник роботи професор Олександра Ді Фелічиантоніо. - Людині дуже важко подолати бажання з`їсти черговий шматок шоколаду".

Американські учені не пропонують лікувати ласунів за методиками, розробленими для наркоманів. Але закликають проявляти силу духу в приборканні схильності до солодкого, яка загрожує набором зайвої ваги.

newsland.ru