Газована вода включає ген ожиріння

Газована вода виконує роль «вмикача» ожиріння у людей, які генетично схильні до цього захворювання. До такого висновку прийшли співробітники Гарвардської школи суспільного здоров`я.

В ході дослідження вони спостерігали за добровольцями, схильними до набору зайвої ваги. Учасників поділили на групи залежно від кількості солодких газованих напоїв, що випивалися. Найбільші значення індексу маси тіла і ризик ожиріння були у людей, які щодня вживали газовану воду.

Газована вода руйнує кістки

Любительки газованої води мають нижчу щільність кісток, ніж ті, хто любить пити чай або сік, довів експеримент.

Ожиріння у цієї групи людей пов`язане з поєднанням зовнішніх чинників і генетики. Таким чином, генетика – не вирок, багато що вирішує спосіб життя, відзначають автори дослідження.

http://www.likar.info/coolhealth/news-58326-gazirovka-vklyuchaet-gen-ozhireniya/