У Чехії виробників отруєного алкоголю

Чеська поліція затримала двох підозрюваних у виробництві отруєного алкоголю, внаслідок вживання якого померло 25 осіб, і виявила джерело його походження.

Про це повідомляє польський TVN24 з посиланням на чеських правоохоронців.

За даними прокуратури, яка веде слідство у цій справі, організатором нелегальної продукції виявився 32-річний мешканець міста Острава. Спільник допомагав йому виробляти алкоголь з метилового спирту.

"Вони свідомо створювали отруйну суміш та за посередництва дистриб’ютора алкоголю зі Зліна виводили його на ринок. За інформацією прокуратури, затримані чоловіки усвідомлювали, що створювана ними суміш загрожує життю людей", - зазначає TVN24.

"Обидва затримані працювали у фірмах, що використовували метиловий спирт для виробництва рідини для омивання скла. Метанол легально купили в іншій фірми та з нього наприкінці серпня - початку вересня виробили тонни отруєної субстанції. Вони продавали її постачальнику алкогольних виробів, котрий домішував його до напоїв", - повідомляє польський телеканал новин.

За оцінками чеських правоохоронців, в обігу потрапило до 15 тисяч літрів підробленого алкоголю з метанолом.

Затриманим за створення загрози життю людей загрожує покарання терміном щонайменше 12 років позбавлення волі, але воно бути ще суворішим: 20-30 років або ув`язнення до кінця життя.

TVN24 нагадав, що чеська влада через смертельні випадки отруєння алкоголем з 14 вересня заборонила продаж міцного алкоголю в країні, а з 21 вересня також його експорт.