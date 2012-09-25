Як безпечно наносити макіяж?

Експерти із США регламентували основні правила використання косметики, закликаючи жінок правильно дотримуватися умови її зберігання, щоб не завдати шкоди своїй красі і здоров`ю.

1. Косметичні засоби зберігайте в чистоті. У футлярі з підведенням або в тюбику вашої помади запросто можуть виникнути і розмножитися небезпечні бактерії або грибок, що в результаті призведе до кон`юнктивіту або увеїту. Тому завжди не забувайте мити руки перед нанесенням косметики.

2. Уважно вивчіть інгредієнти на упаковці. Якщо на ній не вказаний склад, продаж такої косметики незаконний. Тобто, це означає, що вона не проходила відповідне тестування на безпеку і може завдати шкоди вашій красі і здоров`ю.

3. Не розбавляйте косметику. Ніколи не розбавляйте косметичні засоби водою або слиною, щоб повернути їм колишню консистенцію. Такий «процедурою» можна спровокувати посилене розмноження бактерій.

4. Проявляйте особливу обережність, коли мова йде про будь-які засоби для очей. Наприклад, контур, нанесений олівцем на внутрішню поверхню повік або під віями на нижньому віці, може зібратися близько сальних залоз, закупорити їх і, таким чином, стати причиною інфекції. Майте на увазі, що тіні з перламутром або блиском, водостійка або подовжуюча туш містять дрібні частинки, що переливаються і подовжують нейлонові волокна, які можуть потрапити в око і викликати запалення.

5. Дотримуйте температурний «режим». При нагріванні засоби по догляду або для макіяжу до 30 º С консерванти, які не дозволяють грибкам і бактеріям розмножуватися, вже неефективні. Тому косметика може зіпсуватися, будучи ще зовсім «свіженькою».

6. Слідкуйте за терміном придатності. Якщо ви помітили, що косметика змінила консистенцію), колір або запах, викинете її. З часом дія консервантів слабшає, і вони вже не в змозі боротися з бактеріями.

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