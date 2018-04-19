Як себе зрозуміти - щоб стати здоровим та щасливим?
Ми можемо бути веселими на публіці і мовчазними в дома, ввічливими з начальством і жорсткими у відносинах з рідними...
Пригнічуване або удаване, підробне або гармонійне - у кожного з нас особливе, власне «Я». Але щоб прийняти його особливості, треба спочатку його розпізнати. Ми можемо бути веселими на публіці і мовчазними в дома, ввічливими з начальством і жорсткими у відносинах з колегами, прискіпливими в магазині і попереджувальними з партнером...
Велику частину часу ці межі нашого «Я» прекрасно уживаються, так що часом лише від оточуючих ми дізнаємося про те, скільки у нас різних масок.
«Я тебе не впізнаю», - раптом виривається у кого-то, і ця фраза раптом показує нам туманність нашого образу.
«Я» - це місце стику з навколишнім світом, воно допомагає нам адаптуватися до людей і обставин. Але як пристосовуватися, не втрачаючи себе? Лише прислухаючись до своїх емоцій, ми можемо розпізнати себе справжнього.
Якщо я відчуваю себе невпевнено, хистко, коли щось роблю або кажу, значить, я змінюю себе. А той, хто повною мірою є собою, він спокійний, ясно мислить, почуває себе впевнено і захищено.
При всій нашій багатогранності можна виділити чотири основних типи «Я».
Вдивіться: в одному з них ви, можливо, впіз- наєте себе.
Пригнічуване «Я»
Це найпоширеніший тип, укриття для тих, хто уникає конфліктних ситуацій.
Такі люди ніколи не відчувають себе в безпеці. Вони настільки бояться своїх почуттів (у тому числі агресивних), що пригнічують свій внутрішній голос, коли він вже готовий вимовити «ні».
Так буває з тими, хто виріс у родині, де батьки не розуміють потреб дитини, орієнтуються більше на себе. Боячись втратити їх любов, вона змушена посміхатися, коли хочеться плакати, займатися музикою замість футболу, вибирати друзів, одяг або захоплення, які схвалюють батьки...
Варто такій людині захотіти проявити характер, висловити незгоду, як вона знову переживає свій дитячий страх: батьки покарають (даїшник оштрафує за непокірність, а продавець в магазині обов`язково нагрубіянить). І вона відмовляється від власних бажань, почуттів і прагнень.
Для того щоб зберегти власне «Я», важливо пам`ятати, що кращий спосіб бути почутим - це заговорити. І що зустріти неприйняття або нерозуміння не так вже й страшно.
Підробне «Я»
Людина переконана, що ніхто не полюбить її такою, якою вона є, і тому позичає чужу індивідуальність, яка, як їй здається, здатна викликати інтерес нового знайомого. І вона живе, орієнтуючись на людину, під впливом якої в даний момент знаходиться. І мріє бути тим, кому пощастило, хто вміє бути щасливим і радіти життю!
Таке ставлення до себе виникає у дітей, чиї батьки ідеалізують чужі успіхи і досягнення. І заради того, щоб їх дитя стало «як вони», не шкодують ні зусиль, ні коштів.
Дитина в такій сім`ї відчуває постійну тривогу, вона боїться, що, якщо не виправдає надій батьків, не стане відмінником (чемпіоном, красенем), вони перестануть її любити. Такі діти настільки не впевнені в собі, що перестають довіряти своїм бажанням, мріям, а почуття вважають поганими або незначними.
Коли протиріччя між підробним «Я» та істинними бажаннями чи почуттями стають занадто сильними, людина відчуває тугу, роздратування, гнів, а іноді вона просто захворює, розповідаючи тілом про свої душевні страждання.
Потрібно вміти розмежовувати власну сутність і уявний ідеал. І пам`ятати, що, виявляючи і розвиваючи свою справжню природу, ми завойовуємо повагу інших людей.
Удаване «Я»
Горе тому, хто наважиться заперечувати такій людині: її удаване «Я» не терпить, коли хтось відстоює свою позицію. Такі люди зарозумілі на роботі, деспотичні в дома й авторитарні з дітьми, але в інших обставинах цілком миролюбні.
Вони голосно заявляють про себе, але в глибині душі надзвичайно вразливі. Їх деспотичне удаване «Я» допомагає приховати боязнь не вистояти в сутичці з іншими людьми. Воно нерідко виявляється і у м`яких, врівноважених людей - в якийсь момент вони стають злими, грубими і дуже підозрілими.
Лояльний, що розуміє начальник раптом починає жбурляти папери в підлеглих - він боїться, що хтось виявиться кращим за нього.
Швидше за все, така людина виросла в авторитарній сім`ї і могла засвоїти лише дві моделі поведінки: або придушувати оточуючих, або підкорятися їм. При цьому вона може соромитися підкорятися (слабкій і безпорадній) частині свого «Я», бо знає, що вона повинна підлаштовуватися під владного і деспотичного батька.
Удаване «Я» виникає, коли необхідно захиститися від чогось чи когось: інших людей, власних сильних переживань. Воно властиво більшості підлітків: вони ще не вміють володіти собою, погано розуміють себе, тільки вчаться відстоювати власні кордони. Крім того, підлітки схильні до категоричності і відкидають компроміси, а також не мають інших засобів самоствердження.
Але в міру того, як людина дорослішає і знаходить своє місце в світі, вона ясніше говорить «ні» в одних випадках і «так» в інших, розуміючи, коли необхідна та чи інша відповідь. Стати дорослим - значить прийти до душевної рівноваги.
Гармонічне «Я»
Це зріле «Я»: ми відчуваємо глибинний зв`язок з самими собою. Ми усвідомлюємо себе як особистість, вміємо порівнювати з іншими людьми і приймати себе такими, якими ми є, а найголовніше - можемо щось змінювати в собі. Ми постійно міняємося, і тому наше «Я» - це не той, ким я вже став, а той, ким я стаю безперервно.
Доросле, зріле «Я» дарує нам відчуття внутрішньої гармонії і дозволяє уживатися з різноманітними масками «Я». Ми свідомо ведемо себе по-різному в залежності від співрозмовника і ситуації, але можемо проте зберігати відчуття цілісності того, що думаємо, говоримо і робимо.
У словах, чи то в вчинках - ми залишаємося в злагоді з глибинною основою власного «Я», не порушуємо його фундаментальні цінності ні словами, ні діями.
Крім того, розуміння власних потреб допомагає нам розуміти чужі. І дозволяє досягти рівноваги між самоповагою і повагою до інших людей.