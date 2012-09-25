Інтелект дитини залежать від щоденного раціону

Вчені з`ясували, що інтелект дитини, а також фізичний та психічний стан залежать від щоденного раціону.

За результатами досліджень виявилось, що більших успіхів у навчанні досягають діти, які їдять переважно натуральні харчі.

Їжа і справді впливає на поведінку і успішність дитини у навчанні, переконує лікар-дієтолог Оксана Скиталінська, повідомляє ТСН.

Особливий вплив на мозок мають шкідливі транс-жири, що надходять з їжею. Їх особливо багато у смажених продуктах, м`ясних консервах, паштетах, майонезах, листковому тісті й тістечках з кремом.

Дія цих речовин може викликати у людини ворожість, агресію, схильність до суїциду, депресії, хвороби альцгеймера в майбутньому, хвороби паркінсона, аутизм, жорстокість та, навіть, пухлини мозку.

Щоб не наражати дитину на ризик, лікарі радять – уникати смаженого, більше вживати вареного, тушкованого і пареного.В раціоні дитини мають бути присутніми: яйця, курятина, морська риба.

На розвиток дитячого інтелекту впливають продукти, що містять йод, наприклад, морська капуста. Каші, горіхи, насіння льону, за словами дієтолога, мають завжди бути в дитячому раціоні, вони дадуть організмові корисні речовини і допоможуть добре вчитись.

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