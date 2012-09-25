Чим корисні стручки ріжкового дерева
14:27, 25 вересня 2012Зарубіжні новини
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Замінник цукру і какао
Кероб – це подрібнені стручки ріжкового дерева, яке росте в країнах Середземномор`я. Солодкий порошок з бобів рожкового дерева здавна використовують в лікувальних і кулінарних цілях.
За смаком кероб трохи нагадує какао з цукром. Кероб багатий протеїном, а також вітамінами А, В і містить калій, магній, фосфор, мідь і цинк.
Кероб можна використовувати як замінник шоколаду, порошок не має протипоказань, не викликає алергічних реакцій і рекомендований хворим на діабет і ожиріння.
У кулінарії кероб можна використовувати як замінник цукру і какао. З порошку можна приготувати какао для дорослих і дітей. Кероб не містить кофеїну і не викликає звикання.
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