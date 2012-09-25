Чим корисні стручки ріжкового дерева

Кероб – це подрібнені стручки ріжкового дерева, яке росте в країнах Середземномор`я. Солодкий порошок з бобів рожкового дерева здавна використовують в лікувальних і кулінарних цілях.

За смаком кероб трохи нагадує какао з цукром. Кероб багатий протеїном, а також вітамінами А, В і містить калій, магній, фосфор, мідь і цинк.

Кероб можна використовувати як замінник шоколаду, порошок не має протипоказань, не викликає алергічних реакцій і рекомендований хворим на діабет і ожиріння.

У кулінарії кероб можна використовувати як замінник цукру і какао. З порошку можна приготувати какао для дорослих і дітей. Кероб не містить кофеїну і не викликає звикання.