Скільки потрібно людині їсти м'яса

Комерційні грилі для приготування м`яса, що використовуються у фаст-фуді, забруднюють навколишнє середовище більше, ніж вихлопи автомобілів і заводські труби, розповідають вчені з Каліфорнійського університету.

Мова йде про шашличних печах для приготування м`яса, які широко використовуються в комерції. Вчені з`ясували, що ці грилі виділяють в атмосферу величезну кількість шкідливих твердих частинок. Набагато більше шкідливих речовин, ніж вихлопи вантажівок або фабрик.

Варто відзначити, що екологи вже давно закликають людей відмовитися від значного поглинання м`яса. Для нормального функціонування організму людині достатньо їсти м`ясо 2-3 рази на тиждень. Прислухавшись до порад екологів, світова громадськість могла б щорічно рятувати від смерті 45 тисяч людей.

newsland.ru