У лікарнях Риги - 5 постраждалих в ДТП українських спортсменів

У лікарнях в Латвії залишаться 5 українців, які постраждали в ДТП в цій країні 24 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Найбільш вірогідно, що 5 осіб залишаться для продовження лікування в Латвії», - сказав він. За словами О.Волошина, наразі вони перебувають у двох лікарнях Риги.

О.Волошин повідомив, що за результатами зустрічей і розмов з лікарями планується відправити до України 22 особи. Водночас під питанням залишається від’їзд 2 осіб.

Посольство України в Латвії вживає заходів з метою відправлення до України спортсменів збірної України з боротьби з самбо. «Вже організована доставка тих, хто не потребує госпіталізації, в Україну», - додав він.

Як повідомлялося, 24 вересня на автошляху Таллінн-Рига поблизу м.Саласпілс сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса, в якому перебували 27 громадян України: 18 неповнолітніх осіб та 9 дорослих. Внаслідок зазначеного ДТП 16 осіб з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до місцевих лікарень.

За даними МЗС, постраждалі у ДТП в Латвії - українські спортсмени-самбісти.

Автобус, який перевозив збірну України з боротьби самбо, зіштовхнувся з вантажівкою, якою керував громадянин Польщі. В результаті аварії автобус вилетів у кювет.